Nilüfer Belediyesi, hizmet birimlerinde konaklayan depremzede çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, motivasyonlarını güçlendirmek için oyun etkinlikleri ve atölyeler düzenliyor.

Nilüfer Belediyesi, hizmet birimlerinde konaklayan depremzede çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, motivasyonlarını güçlendirmek için oyun etkinlikleri ve atölyeler düzenliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa’ya gelen depremzede ailelere tesislerinin kapılarını açarak konaklama desteği sağlayan Nilüfer Belediyesi, depremden psikolojik olarak etkilenen çocukların yaşadıklarını atlatmaları için de etkinlikler düzenliyor. Çocukların motivasyonlarını artırmak ve sosyalleşmelerine imkan sağlamak için hafta içi her gün iki saat gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocuklar moral buluyor. Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademilerinde görevli eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerden biri de, Oyun Hareketi Derneği ve Belçika’da faaliyet gösteren Doğan Güneş Derneği katkılarıyla gerçekleşti. Bizim Bahçe Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlendi. Geleneksel sokak oyunlarının yanı sıra eğitici etkinlikler ve atölyelere katılan çocukların yüzü bir an olsun güldü. Palyaço eşliğinde seksek, yılan, hedef, kutu oyunlarına katılan çocuklar, eğitmenlerle birlikte rengârenk rüzgâr gülleri de yaptı. Yüz boyama etkinliğinde sevdikleri hayvanların resimlerini yüzlerine çizdiren çocukların mutluluğu, gözlerinden okundu.