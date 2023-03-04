Oltu’dan Olet, MMD Grup ve Fuat Demir Yapı tarafından, Hatay’da Orhanlı çadırkent okulunda öğrenim gören çocuklara, çadırkentte yaşayan depremzede aile ve çocuklara Oltu cağ kebabı ikramında bulundular.

Oltu’dan Olet, MMD Grup ve Fuat Demir Yapı tarafından, Hatay’da Orhanlı çadırkent okulunda öğrenim gören çocuklara, çadırkentte yaşayan depremzede aile ve çocuklara Oltu cağ kebabı ikramında bulundular.

Oltulu iş insanı Fuat Demir, Hatay’da kurulan çadır kentlerde öğrenim gören depremzede çocuklara ve ailelere cağ kebabı ikramında bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay’da yaralar sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ta organizasyonu ziyaret ederek bilgi aldı.

İş insanı Fuat Demir,” 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi olarak da adlandırdığımız afat sonrası Hatay’da Çadırkentte okula giden öğrencilerimize Oltu cağ kebabı ikram etmek için geldik. Burada gördük ki ciddi manada devletimizin, milletimizin dayanışması var. Amacımız çocuklarımıza biraz moral vermek, kendilerini motive etmek istedik. Her hafta gelip buradaki çocuklara cağ kebabı ikram edeceğiz. Ben bütün hayırseverlerin burada haftada bir gün bir etkinlik düzenlemelerini istiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, depremzedelerimize de geçmiş olsun diliyorum” dedi.