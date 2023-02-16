Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, deprem bölgesinden Düzce’ye gelerek Evcek Yaşam Alanı’nda aileleri ile yaşayan depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, deprem bölgesinden Düzce’ye gelerek Evcek Yaşam Alanı’nda aileleri ile yaşayan depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Üniversitesi depremzede çocukları yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremden etkilenen ve aileleri ile birlikte Düzce’ye gelen çocuklara yaşadıklarını unutturmak için örnek bir çalışma yapıldı. Çocuk Üniversitesi eğitmenleri Evcek Yaşam Alanı’nda aileleri ile konaklayan çocuklar için eğlence düzenledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da yalnız bırakmadığı depremzede aileler ve çocukları ile yakından ilgilendi. Fiziksel etkinlikler, yüz boyama, pamuk şeker ve pasta kesimi yapılan etkinlikle çocuklar 10 gün önce meydana gelen depremde yaşadıklarını bir nebze olsun unuttu. Kendilerine verilen oyuncaklarla mutlulukları katlanan çocukların hali ise görülmeye değer oldu. Ailelerin memnuniyetle karşıladığı etkinlikler çocuklara psikolojik destek de sağladı. Eğitmenlerin yakından ilgilendiği çocuklar için hazırlanan farklı etkinlikler ilerleyen günlerde devam edecek.