Bolu Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, şehre gelen depremzedelere çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Mudurnu ilçesinde bulunan yaklaşık 22 depremzede çocuğa ilçe kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü moral günü düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte çocuklara oyun etkinlik alanı kurularak, çeşitli hediyeler verildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Bolu’nun Mudurnu ilçesine gelen depremzede çocuklara moral günü düzenlendi.

Gelinimin “beni kurtarın” sesi kulağımdan hiç gitmiyor

Gelinimin “beni kurtarın” sesi kulağımdan hiç gitmiyor

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