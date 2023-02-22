Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Sivas’ın Zara ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zara Belediyesinin destekleri ile Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Sivas’ın Zara ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zara Belediyesinin destekleri ile Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zara Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklara sinema gösterisi, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve eğitici oyunlar sergilendi.

Diğer yandan İlçe Müftülüğü vaizesi tarafından da ailelere konferans verildi.

Program sonrası, depremzede ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.