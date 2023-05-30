Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede çocuklara moral olması bakımından şenlik düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen şenliklere Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şenlikte boyama, el sanatları, şiir ve müzik ile sportif etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlendi. Daha önce çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve hediyeleri verildi. Program sonunda bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, 6 Şubat depreminden her yaş grubunda insanların etkilendiğini belirterek, özellikle çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Başkan Fırat, "Biz Samsatlılar olarak 2017 ve 2018 yıllarında da deprem yaşamıştık. Depremin acısını en iyi bilenlerdeniz. Bu acıları azaltmak için gece gündüz vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim bundan sonra böyle acılar yaşatmasın" dedi. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin öğrenci mevcudunun bin 400 olduğunu ama depremden sonra bu sayının 2 bin olduğunu belirtti. Akın, “Öğrencilerimizin eğitimi için özveri ile çalışıyoruz. Öğrencilerin moral ve motivasyonu için de bir takım ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu günde yine bunlardan birini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.