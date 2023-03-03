Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgelerinden Safranbolu’ya gelen öğrencileri ve ailelerine moral motivasyon destegi veriyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgelerinden Safranbolu’ya gelen öğrencileri ve ailelerine moral motivasyon destegi veriyor.

Okul yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerle Gümüş, "Ülke olarak yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını devletimiz ve milletçe tek yürek olarak omuz omuza dayanışma içersinde sarıyoruz . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki yaklaşık 40 okulumuzda deprem bölgesinden nakil gelen 250 öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Okul yöneticilerimizin üstün gayretleriyle öğrencilerimize eğitim öğretim ile ilgili her türlü imkanı sağlıyor, rehber öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin değerli katkıları ile de öğrencilerimize psikososyal destek vermeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi ailelerinin yanında ziyaret ederek her daim yanlarında olduklarımızı ifade ediyor, onların talep ve önerilerini alıyoruz. Safranbolu eğitim ailesi olarak ilçemizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.