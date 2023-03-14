Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yaraların sarılması için ilk günden itibaren 11 ilde koordineli bir şekilde çalışan İhlas Vakfı, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilk saatinden bu yana depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan İhlas Vakfı, 11 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da koordineli bir şekilde çalışıyor. İlk günden bu yana binlerce depremzedenin yaralarını saran İhlas Vakfı, depremzedelerin ihtiyaçları tamamen sağlanıncaya kadar sahada görev almayı planlıyor.

Kahramanmaraş’ta yaraları sarmak için ilk günden bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten İhlas Vakfı Genel Koordinasyon Sorumlusu Hasan Can Korkmaz, "Bizler İhlas Vakfı olarak depremin ilk anından itibaren sahada bilfiil çalışmamıza başladık. İlk olarak yardım tırlarımız ile bölgeye destek olmaya çalıştık ve müteakiben de Kahramanmaraş Yörükselim Hastanesinin bahçesinde kurduğumuz aşevinde vatandaşlarımıza sabah ve akşam olmak üzere sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu hizmetleri yaparken bugün yine yardım tırlarımızdan biri geldi ve oyuncakları indirip sınıflandırdık. İhlas Vakfında okuyan öğrencilerimiz oyuncakları buradaki depremzede kardeşlerine ulaştırmak istediler. Biz de İhlas Vakfı olarak arada bir köprü vazifesi görüp oyuncakları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz" dedi.

"Çocuklardan depremin çocuklarına oyuncaklarla beraber mektup"

Çocukların deprem bölgelerine gönderdiği hediye paketlerinin içerisinden çıkan notların kendilerini her zaman duygulandırdığını ifade eden Korkmaz, "Duyguları aslında çocuklar gibi küçük yürekli ama kendileri çok büyük insanlar. Buraya göndermiş oldukları mektuplar ile kendilerinin ne kadar fedakar olduğunu görüyoruz. Elimde bir tane örneği var ve Pakistanlı kardeşimiz göndermiş. Çocukların herhangi bir ırkı, dili ve dini yok. Hepsi çok duygusal olarak yardımlarda bulunmak istiyorlar. Biz de buradaki çocuklarımıza bu hediyeleri ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.