Burada hayvanları yakından gören çocukların mutlulukları gözlerden kaçmazken, deprem psikolojisinden kurtulmaları adına Büyükşehir Belediyesi’nin zaman zaman bu tür etkinliklere devam edeceği öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kurulan çadır kentte kalan depremzede çocuklarında stres atmaları adına hayvanat bahçesine bir gezi düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, otobüslerle çadır kentten alınan çocuklar ve aileleri, Orduzu Tabiat Parkındaki Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya’da hayatın normale dönmesi adına çalışmalar hızla devam ederken, çadır kentlerde kalan ailelerin de deprem psikolojisinden kurtulmaları adına çeşitli sosyal aktiviteler yapılıyor.

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