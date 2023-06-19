Kahramanmaraş’ta konteyner kentte depremzede çocuklar için festival tadında etkinlik düzenlendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent 5. etapta yaşamlarını sürdüren 3 bin depremzede çocuk için festival tadında etkinlik düzenlendi. Depremin acılarını unutturmak ve çocuklara psikolojik destek sağlamak amacıyla afetin ilk gününden beri bölgede yer alan Gönülden Kalpler ve İlk Umut Derneği, yaklaşık bin 500 ailenin yaşadığı konteynerde üç öğün yemek dağıtımı da yaptığı ifade edildi.

Yüzde 40 engelli bireylerinde olduğu konteyner kentte gönüllerince eğlendirilen çocuklar dans etti, tiyatro izleyip müzikal gösterilerle eğlendi. Etkinlikte havai fişek gösterilerinin ardından çocukların tamamına çeşitli hediyeler, oyuncaklar verildi. Çocukların yüzleri güldü, aileleri de onlara eşlik etti. Çocuklar mutluluklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Galip Yılmaz, “Şu anda eğlencemiz vardı her şey dört dörtlük her şey çok güzel" dedi.