Deprem bölgesindeki illerden Samsun’un Kavak ilçesine gelen çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) Müdürü Ebru Akman, deprem bölgesi illerden Kavak’a getirilen çocuklara yönelik Halk Eğitim Merkezi ve Kavak Gençlik Merkezi iş birliğiyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Depremzede çocuklarla yönelik yapılan programa Halk Eğitim Merkezi ve Kavak Gençlik Merkezi yanında Samsun’dan gelen gönüllü öğretmenlerinde katılarak destek verdiklerini ifade eden Akman, programda ayrıca depremzede çocuklara yönelik hazırlanan özel hediyeler verdiklerini bildirdi.

Benzer etkinlik ve programları bundan sonra da yaparak depremzede çocukların her zaman yanlarında olacaklarını anlatan Kavak YEG Müdürü Ebru Akman, "Deprem bölgemizden ilçemize gelen yavrularımızı normal yaşamlarına döndürmek, onların yaşadıkları o korkunç travmayı ve sonrasında oluşabilecek psikolojik sorunları en aza indirebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Etkinliğimizde akrilik tuval boyama, drama terapist öncülüğünde okul öncesi etkinlik ve ritim atölyesi yaptık. Bu konuda bizlerle olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.