A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa’daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.

A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa’daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. A101, şehirdeki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı. Aileleriyle gelen çocukların yüzü güldü.