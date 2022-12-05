Düzce’de yaşanan depremin ardından çadırlarda yaşayan çocuklar için Düzce 99 Arama Kurtarma Derneği harekete geçti. Çocuklara moral vermek isteyen dernek, İstanbul merkezli Çocuklar İçin Söylüyoruz Derneği ile birlikte çadırda yaşayan çocuklar, depremin korkunç yüzünü bir günlüğüne unuttular.

Düzce’de yaşanan depremin ardından çadırlarda yaşayan çocuklar için Düzce 99 Arama Kurtarma Derneği harekete geçti. Çocuklara moral vermek isteyen dernek, İstanbul merkezli Çocuklar İçin Söylüyoruz Derneği ile birlikte çadırda yaşayan çocuklar, depremin korkunç yüzünü bir günlüğüne unuttular.

Düzce’de geçtiğimiz hafta yaşanan 5,9’luk depremin ardından bölgede devam eden artçılar nedeniyle insanlar çadır kentlerde yaşamına devam ediyor. Deprem sarsıntılarından ise en çok çocuklar etkilendi. Bu korkunun yanında kış mevsiminin hissedilmeye başlandığı kentte çadırlarda yaşayan çocukların psikolojileri de bozuldu. Çocukların yaşadığı deprem korkusunu yenmelerine yardımcı olmak ve motivasyonlarını sağlamak için harekete geçen Düzce99 Arama Kurtarma Derneği ve İstanbul merkezli Çocuklar İçin Söylüyoruz Derneği çadırlarda yaşayan çocuklar için moral günü düzenledi. Çocuklar için çeşitli etkinlikler ve yüz boyaması yapan dernek üyeleri ayrıca pastalar keserek çocukları mutlu etti.

Düzce Merkez, Depremin merkez üssü Gölyaka ve Çilimli İlçelerinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenerek bir günlüğüne de olsa deprem travmasından uzaklaştılar.