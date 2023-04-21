Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatif ortakları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, deprem bölgelerindeki çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi. Seçer ve kooperatif ortakları, ziyaretleri sırasında Mersinden Kadın Kooperatifi organizasyonu ile eğitim alan kadınların, atölye ve mahallelerde üretmiş oldukları ‘uyku arkadaşı’ ile ‘oyun arkadaşı’nı hayırseverler adına çocuklara ulaştırdı.

Çocuklar ve kadınlarla bir araya gelmek ve çocuklara bayram hediyelerini vermek için deprem bölgelerine giden Mersin’den Kadın Kooperatifi’nin ilk durağı Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesi oldu. Burada hem incelemelerde bulunan hem de kadın ve çocuklarla bir araya gelen Seçer ve kooperatif ortakları, kadınlarla bol bol sohbet etti, dertlerini paylaştı. Ziyarette oyuncak dağıtımı da gerçekleştiren Seçer ve kooperatif ortaklarına teşekkür eden çocuklar, sevinçlerini sarılarak gösterdi. Narlı’nın ardından Adıyaman’a geçen Mersinden Kadın Kooperatifi, ziyaret ve oyuncak dağıtımlarını Karaburun ile Ozan Köyü’nde sürdürdü. Daha sonra Adıyaman’ın Harmanlı ilçesinde giden Seçer ve kooperatif ortakları, ziyaretleri sırasında kadınlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar da uyku arkadaşları sayesinde mışıl mışıl uyuyacaklarını söyledi. Burada 23 Nisan şiirleri de okuyan minikler, güzel anlar yaşattı.

“Kadınlar üretti, buradaki çocuklara sevgiyle yolladılar"

Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin’deki kadınların ürettiği oyuncakları 23 Nisan dolayısıyla deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırdıklarını söyledi. Seçer, “Biz kooperatif olarak kadınlarıma bu oyuncakların yapılmasını öğrettik. Sonra kadınlarımız bunları ürettiler. Onları hayırseverler satın aldı. Bu çalışmanın bir farkı var. Kadınlar üretti, buradaki çocuklara sevgiyle yolladılar. Biz de buna köprü olduk” dedi.

Çocuklara 23 Nisan’ın kim tarafından kendilerine armağan edildiğini soran ve “Mustafa Kemal Atatürk” cevabını alan Seçer, “Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çocuklara da en büyük bayramı Atatürk armağan etmiştir. Biz de bu vesileyle sizlerle bir araya geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum” diye konuştu.

Çocuklarla bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Seçer, “Zaten Mersin ile Adıyaman artık kardeş kent oldu. Buradaki çocuklar oyuncaklara sarıldıkça bizi hatırlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası oyuncak üretimine önem verdiklerini aktaran Seçer, “Kadınlar ‘Biz deprem bölgesi için üretim yapmak istiyoruz’ dediler. Bu 10 bin adet oyuncak 200 kadın tarafından yapıldı. Bu oyuncaklar bizler ve hayırseverler tarafından satın alındı. Kadınlar bu oyuncakları sizler için kalpten yaptılar” şeklinde konuştu.

Daha sonra Gölbaşı’na geçen Seçer ve kooperatif ortakları, burada da oyuncak dağıtımı gerçekleştirerek çocukların yüzlerini güldürdü.

Ziyaretinin ikinci gününde Malatya’ya geçen Mersinden Kadın Kooperatifi, Özalper Mahallesi’nde kurulan çadırkentte çocuklar ve kadınlarla buluştu. Çadırkentte depremzede vatandaşlarla sohbet eden kooperatif ortakları, ardından çocuklara oyuncak dağıtımı gerçekleştirip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Oyuncak alan çocuklardan Yağmur Çor, “Çok mutluyum şu anda. Teşekkür ederim. Çok iyi insanlar” derken, minik Emine Cerenli de “Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok beğendim. Yapanların da ellerine sağlık” diye konuştu.