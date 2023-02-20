Hatay’da depremzedelere yemek hazırlayan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği üyeleri, çocuklara da anne şefkatiyle yaklaşarak, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hatay’da depremzedelere yemek hazırlayan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği üyeleri, çocuklara da anne şefkatiyle yaklaşarak, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ilk günden beri afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye 9 tır yardım malzemesi ulaştıran kooperatif, mutfakta da binlerce depremzede için yemek yapıyor. Geçtiğimiz hafta ünlü şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ’ın 100 bin depremzede için kurduğu mutfağa girerek yemek hazırlıklarına katkı sunan kadınlar, bu kez İskenderun’da desteklerini sürdürdü. İskenderun’da iş insanı Gamze Cizreli ile aynı mutfakta bir araya gelen kadınlar, daha sonra vagon kentteki 500 çocuğun ihtiyaç malzemelerini karşıladı ve oyuncak dağıttı.

Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.