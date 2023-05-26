Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çocuklardaki deprem travmalarını atlatmaları için TÜBİTAK ‘Bilim Diyarı’ etkinliği düzenleyerek, depremzede çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı tanıdı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin izleri silinmeye devam ediyor. Yıkıcı depremde Diyarbakır’da evleri hasar görüp merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kente yerleşen vatandaşlar, bilim konulu etkinliklerle vakit geçiriyor.

TÜBİTAK öncülüğünde konteyner kentte düzenlenen ‘Bilim Diyarı’ etkinliğinde çocuklar, akademisyenler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilirken, çocuklar yeteneklerini sergiledi.

25-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin depremzede çocuklara fayda sağladığını belirten Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Turgay Çeker, öğrencilerin istedikleri alanda yeteneklerini rahat sergilediğini söyledi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlikte çocukların hem deprem travmalarını hem bilgilerini güçlendirdiğini dile getiren Çeker, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra TÜBİTAK deprem bölgelerinde uygulanmak üzere TÜBİTAK 4007 çağrısını açtı. Fuarlar bilim şenliği şeklinde yapılıyor. Öğrenciler gelip alanda istedikleri alanlarda atölyelere katılıyor. Biz de Diyarbakır Bilim Sanat Merkezi olarak Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 4007 fuarını ayarladık. 25-27 Mayıs tarihleri içerisinde sanat merkezi ve Dicle Üniversitesinde akademisyenler ile alanda uygulamaya çalışıyoruz. Katılım, çadır kentteki öğrencilerimiz için eğitim ve sosyal yaşantılarından da biraz uzak kaldıkları için hoşlarına gidiyor” dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, depremzede çocukların endemik ve yeni buldukları hayvan türlerine ilgilerinin olduğunu söyledi. Satar, “Depremzede öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Birçok atölyelerimiz var üniversitemizde katkı sunmaya çalıştı, bizim bölgemizde bulunan endemik ve yeni bulduğumuz türleri onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Canlıları sevdirmeye çalışıyoruz. İlgileri çok büyük böyle etkinlikleri çok istiyorlar. Sadece bu etkinlikler değil bir çok etkinliği getirmemiz lazım, bir yere kapanmış durumdalar, bizimde bir şekilde ulaşmamız lazım travmayı atlatmaları lazım. Burada yaklaşık 15’e yakın endemik tür 5,6 tane ise bizim bulduğumuz türleri tanıttık” ifadelerinde bulundu.

Etkinliğe katılan çocuklar çok mutlu olduklarını dile getirdi. Böyle resim yapmadıklarını dile getiren çocuklar, üç renk kullandıklarını ve bir tane kağıt alıp üzerine yapıştırıp astıklarını kaydetti.