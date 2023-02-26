DÜZCE(İHA) – Düzce’de misafir edilen çocuklar, deprem felaketinin ruhlarında oluşturduğu etkiyi azaltmak, bir nebze olsun moral bulmak ve yaşadıklarını unutmaları için spor yapıyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de misafir edilen çocuklar, deprem felaketinin ruhlarında oluşturduğu etkiyi azaltmak, bir nebze olsun moral bulmak ve yaşadıklarını unutmaları için spor yapıyorlar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediye ekipleri çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Düzce’ye de gelen depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü görevlileri yaraları beraber sarmak adına Zahidül Kevseri Yurdunda kalan depremzede çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Yaşadıkları felaketin ruhlarında oluşturduğu etkiyi bir an olsun unutan çocuklar, abi ve ablalarıyla birlikte birçok spor branşında etkinlik yaptılar.