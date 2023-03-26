Malatya’da çadırlarda yaşamlarını sürdüren depremzede çocuklar, çeşitli etkinliklerle yaşadıkları travmayı atmaya çalışıyor. Çadırda yaşayan 12 yaşındaki Zeynep Alyusuf’ta deprem öncesi ve sonrası evini çizdi.

Kahramanmaraş depremlerinde binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve 100 bine yakın evin ağır hasar aldığı Malatya’da kurulan konteyner ve çadır kentlerde depremzedeler yaşamlarını sürdürüyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde kurulan çadır kentte de depremzedeler için yaşadıkları travmayı atlatmaları adına devletin tüm birimleri el birliği ile çalışıyor. Çadır kentte kurulan psiko destek çadırlarında depremzede çocuklar için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’nin farklı illerinden gönüllü olarak Malatya’ya gelen rehber öğretmenler, çadırlarda çocuklarla birlikte etkinliklere imza atarak, yaşadıkları travmayı en kısa sürede atlatmaları adına büyük çaba sarf ediyor. Yine çadır kentin güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri de çocuklarla yakından ilgileniyor. Askerler çocuklarla gün boyu çeşitli oyunlar oynarken, güvenliğin de sağlanmasında 24 saat görev başında duruyorlar.

Depremde evleri yıkılan 12 yaşındaki Zeynep Alyusuf’ta çadır kentteki etkinliklere katılan çocuklardan biri. Buradaki etkinliklerde resimler çizen Alyusuf, deprem öncesi ve sonrası yaşadığı evinin resmini çizerek, yaşadığı süreci hayallerine yansıttı.

İzmir’den gönüllü olarak Malatya’ya gelen öğretmen Ömer Aslan, çadır kentte yaşayan çocuklara psikolojik destek verdiklerini belirterek, “Deprem korkusunu yenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 35 tane gönüllü öğretmenlerimizle çadırda çocuklara eğitim veriyoruz. Ayrıca sosyal destek de veriyoruz” dedi.

Gönüllü öğretmen Sevgi Köktaş’ta çadır kentte çocuklara eğitim verdiklerini belirterek, “Sosyal destek amacıyla geldik. Çocuklarımız burada resim çizerek duygularını anlatıyorlar. Psiko destek veriyoruz, çocuklarımız çadırda oyunlar oynuyorlar” şeklinde konuştu.

Van’dan gönüllü olarak Malatya’ya gelerek depremzedelerin yanında olan Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kıdemli Astsubay Çavuş Sami Güler, “Çadır kentte çadırların güvenliğinden sorumluyuz. Gerekli yardımları yapmakla mükellefiz. Deprem bölgesinde çadır kentte yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyoruz ve hemen elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Depremde 11 ilimiz zarar gördü. Vefat edenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Türkiye’mize geçmiş olsun. Kahramanmaraş’ta ailem yaşıyor, çok şükür sağlık durumları çok iyi. Biz de burada deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.