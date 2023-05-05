Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile Kastamonu’ya yerleşen çocuklar ve gençler, hayata geçirilen proje ile akademik, sosyal, eğitsel ve psikolojik olarak desteklenecek ve sanat, eğitsel ve beceri temelli etkinlikler ile depremin yaraları sarılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Kastamonu’ya gelen depremzede çocuklar ve gençler, Genç Yaşamın Sesleri Derneği tarafından hazırlanan ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan Önce Çocuk Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Kastamonu’daki depremzede çocuk ve gençlerin akademik, sosyal, eğitsel ve psikolojik olarak desteklenmesi sağlanacak. Ayrıca proje çerçevesinde gönüllü öğretmenler tarafından çocuklara ve gençlere sanat, eğitsel ve beceri temelli etkinlikler ve geziler düzenlenerek, toplumda onların yanında olunduğunun hissettirilmesi hedefleniyor. 121 bin 350 TL olarak bütçelendirilen projenin sonunda 700 depremzede çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.

‘Önce Çocuk’ projesinin imza töreni, Kastamonu Valiliği’nde gerçekleştirildi. Vali Avni Çakır ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Pınar Başbilen, Genç Yaşamın Sesleri Derneği Başkanı Mehmet Şanlı ve Dernek Başkan Yardımcısı Şenol Karabaltaoğlu katıldı.

“Depremin en büyük mağdurlarından bir tanesi de çocuklarımız ve gençlerimiz oldu”

Projenin imza töreninde konuşan Vali Avni Çakır, “6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz ve 11 ilimizi ağır bir şekilde etkileyen deprem felaketi sonrasında oradaki vatandaşlarımızın bir kısmı diğer illere tahliye edilmişti. Çünkü oradaki şartları sizler de zaten bir kısmınız yerinde de gördünüz, süreci takip ettiniz. Vatandaşlarımız diğer illere taşındı. Bir kısmı kalıcı, bir kısmı geçici olarak buralara yerleştiler. İlimize de bu çerçevede afetin ilk günlerinde bu tahliyeler gerçekleştiği alan 800 civarında yurtlarımızda olmak üzere 4 binin üzerinde vatandaşımız gelmişti. Tabii zamanla bölgedeki şartların yavaş yavaş iyileşmeye başlaması ya da insanların artık başka şehirlere gitmesi, geri dönmesi, farklı sebeplerle yavaş yavaş bırakanlar ile azalmaya başlamakla beraber 3 bin civarında vatandaşımız hala bölgemizde. Özellikle konutlarda ikametleri bir şekilde sürdürüyorlar. Tabii bu ailenin birçoğu da çocuklu aileler. Hal böyle olunca depremin en büyük mağdurlarından bir tanesi de bu çocuklarımız, gençlerimiz oldu. Genç Yaşamın Sesleri Derneği’nin bu projesiyle hem afetten etkilenen çocuklarımız hem gençlerimizin akademik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi ve gönüllü öğretmeni tarafından da bu hedef kitleye sanat eğitimi temelli beceri etkinlikler ve geziler düzenleyerek toplum olarak, millet olarak, Kastamonu olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek bu projedeki temel amacımız. Bu projedeki iş birliği kuruluşumuz Milli Eğitim Müdürlüğümüz. 121 bin 350 TL bütçesi olan projeyle de inşallah çocuklarımıza özellikle önümüzdeki yaz döneminde onları her bakımdan eğitecek, eğlendirecek onların kaynaşmalarını, hayata bağlanmalarını morallerin yükselmesine vesile olacak aktiviteleri inşallah sırasıyla yapacağız. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız” dedi.

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olarak onları hayata katmayı hedefliyoruz”

Genç Yaşamın Sesleri Derneği Başkanı Mehmet Şanlı ise okullarda hedef kitle belirledikten sonra çocuklarla ekip çalışmaları yapılacağını belirterek, “Bu ekip çalışmalarında çocukların ödevlerine gönüllü öğretmenlerimiz tarafından yardımcı olunacak. Varsa soruları cevaplandırılacak. Ders anlamında farklı etkinlikler düzenlenecek. Daha sonra ilgi alanlarına göre çocukların resim, drama gibi sanat etkinlikleri de yine gönüllü öğretmenler ya da eğiticiler tarafından hafta sonları kurslar açılacak ve bunun yanında bir de spor etkinlikleri olacak. İlk etapta hentbol, basketbol, satranç ve fizik kondisyon alanında. Yine hafta sonlarında belirlenecek alanlarda talebe göre çocuklara bu spor etkinlikleri düzenlenecek. İlerleyen günlerde çocuklarla geziler düzenlenecek. İlimizde hem tarihi kültürel mekanlara hem de ilçelerimizdeki doğal güzellikleri görmeleri sağlanacak. Projenin amacı onların eksiklerini tamamlamak ama daha çok onların yanında olduğumuzu, onların yalnız olmadığını hissettirmek ve umutsuzluk duyguları varsa bunları gidermeye çalışmak, onları hayata katmak. Burada hedef kitlemiz 700 civarında ama gelen olur, giden olur, ulaşabildiğimiz son çocuğa kadar biz etkinliklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Projemizin süresi de zaten bir yıl. Bir yıl zarfında yapabileceğiniz ne varsa gönüllü arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.