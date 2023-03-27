Osmaniye’de çadır kentlerde kalan afetzedeler, iftar sonrası Sinema TIR’ında, Yeşilçam’ın en çok sevilen filmlerinden olan ‘Tosun Paşa’ filmini il protokolü ve çocuklarla birlikte izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, afetzede aileler için birçok etkinlik düzenleyen Osmaniye Belediyesi, özel olarak tasarlanan Sinema TIR’ını hizmete alıp, farklı noktalarda film gösterimlerini sürdürüyor.

İl protokolü çocuklarla birlikte filmi izledi

Havanın açık olduğu günler geçici barınma alanlarında konuşlanan Sinema TIR’ında çizgi sinema ve Türk Sineması Klasiklerinden filmlerin gösterimleri afetzede vatandaşlar için yapılıyor. Çocuklar ve aileler, dev ekranda ilgiyle filmleri izliyor. Katılımcılara yine Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından patlamış mısır, meyve suyu ve pamuklu şeker gibi ikramlarda bulunuluyor.

Depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Esenevler Mahallesi’ndeki düzenlenen iftar programının ardından, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Yeşilçam’ın en çok sevilen filmlerinden olan ‘Tosun Paşa’ filmini çocuklarla ve ailelerle birlikte Sinema TIR’ında izledi.

Vali Yılmaz, "Çocuklarımız gülerse dünya güler"

Vali Erdinç Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Osmaniye Belediyemiz tarafından hazırlanan sinema tırı, bu mübarek Ramazan ayında çocuklarımızın yüzünü güldüren, onları mutlu eden bir ortam hazırlıyor. Belediyemizi kutluyorum. İnanıyoruz ki çocuklarımız gülerse dünya güler. Onları güldürmek, onları mutlu etmek hepimiz için çok güzel bir duygu. Depremin izlerini silme anlamında da çok faydalı bir faaliyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkan Kara, "Çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Kadir Kara ise “Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem faciası sonrasında hemşerilerimizin ve özellikle çocuklarımızın bu büyük travmadan kurtulması adına Osmaniye Belediyesi olarak pek çok etkinliğe imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sinema gösterimi oldu. Özel olarak dizayn edilmiş olan TIR üzerinden çadır kentlerde kalan çocuklarımıza, özellikle onların yaşlarına uygun, neşeli filmleri, Adile Naşitleri, Münir Özkulları, Kemal Sunalların oynadığı filmleri onlara izleterek, bir nebzede olsun, onları çektikleri acılardan uzaklaştırmaya, onların gönüllerini almaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu projeyi özel olarak geliştirdik. Projemize katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımıza bu programlara gösterdiği ilgi içinde onlara teşekkür ediyorum, hepsine geçmiş olsun, Türkiye’ye geçmiş Osmaniye’ye geçmiş olsun” dedi.