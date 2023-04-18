Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon’a gelerek aileleriyle birlikte yurtlara yerleştirilen çocuklar, çeşitli etkinliklerde depremin acısını unutmaya çalışıyor.

Depremzede çocukları Akyazı Spor Kompleksi içerisinde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hem trafik kurallarını öğrendiler hem de eğlendiler.

’Çocuklar hayde Trafik eğitim Parkı’na adlı etkinlikte depremzede çocuklar, akülü araç ve bisiklet sürerek trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Çeşitli oyun grupları, tiyatro oyunlarının yer aldığı etkinlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı birimleri yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, depremi yaşayan çocukların acılarını bir nebze olsun dindirmek için etkinlikler düzenlediklerini belirterek “Trabzon’da misafir ettiğimiz depremzede ailelerinin evlatlarını ağırlıyoruz. Hem Ramazan Bayramı için erken arefe, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için erken kutlama yapıyoruz. Trafik Eğitim pistindeyiz. Trafik Eğitim pistinde Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 14 yaş altı çocuklara trafik bilincini aşılamak için İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği bir proje. Çocuklarımız alanda akülü arabalarımızı kullanıyorlar bisikletleri sürüyorlar. Tiyatro etkinliklerimiz, sahne şovlarımız var Spor Dairemiz tarafından kurulu oyun alanları var oyun etkinlikleri var İtfaiye Dairemiz bizimle birlikte çocuklara yangınla alakalı bilinç aşıl andırıyorlar. Trabzon ilinde depremzedelerimizi misafir ettiğimiz beş yurttan servisler kaldırdık aynı zamanda ilimizde ağırladığımız misafirlerimize de mesaj gönderdik o şekilde davet ettik. Yurtlardan şuana kadar 300 çocuğumuz alana geldi. Dışardan bireysel olarak katılan depremzede ailelerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan gelen depremzede Mehmet Can Ünsal, Trabzon’u çok sevdiğini belirterek “Depremden dolayı geldik yurtta kalıyoruz. Evlerimiz çok kötü durumda Allah’ım bir daha göstermesin. Burası çok eğlenceli çocukların zaten depremden dolayı psikolojisi bozuldu dolayısıyla bu eğlenceler iyi geliyor. Trabzon’u sevdim çok güzel bir yer denizi çok güzel” derken, Hatay’dan gelen Ahmet Kaya etkinlikte çok eğlendiklerini ifade ederek ”Trabzon’a geleli yaklaşık bir buçuk ay oldu yurtta kalıyoruz. Okula gidiyorum. Trabzon’u çok sevdim çok güzel bir yer. Burada akülü araba bisiklet sürüyoruz çok eğleniyoruz. Stresimi biraz olsun attım” diye konuştu.