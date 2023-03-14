Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesinden Aydın’a gelen depremzede ailelerin çocukları Aydın’da otellerde misafir ediliyor.

Depremzede çocuklar, otelde bulunan tatilci ailelerin çocukları ile birlikte çeşitli etkinliklerle yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor. Aydın’ın en büyük ve ilk termal otelinde yaklaşık 160 depremzede misafir ediliyor. Oteldeki tüm imkanların yanı sıra hem aileler hem de çocukları için ek olarak gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar gün boyu termal havuzlarda yüzme etkinlikleri, yarışmalar, elişi etkinlikleri, boyama, resim yapma, yemek yapma, geceleri palyaço gösterileri, canlı müzik, sihirbaz gösterileri ve renkli oyunlarla eğlendiriliyor. Otele konaklamaya gelen tatilcilerin çocukları ile kaynaşan depremzede çocuklara çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, sağlıkçılar ve daha birçok alanda konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor. Gün boyu gönüllerince eğlenen ve eğitim gören çocukların bu durumlarına en çok veliler seviniyor.

“Şu ana kadar 160 kişiyi otelimizde ağırladık”

Otelin Genel Müdürü Ali İhsan Durmaz: “Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin akabinde 10 Şubat‘ta ilk depremzede ailelerimizi almaya başladık. Devletimizin, Gençlik Spor Müdürlüğünün ve Turizm İl Müdürlüğünün aracılığıyla ailelerimiz buraya da yönlendirilmeye başlandı. Şu ana kadar 160 kişiyi otelimizde ağırladık. Bazı aileler geçici olarak kalıyor. Sürekli kalan aile sayımız 100 kişi. Yaklaşık 60 kişi de gelip giden ailelerimiz. Tabii ki deprem sürecinde en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Bu travma onlar için kolay kolay atlatılabilecek bir travma değil. Bu travmayı anne babalar daha hızlı bir şekilde atlatabiliyor. Biz ise çocuklara daha çok önem arz ettik” diyerek çocuklar için özel programlar düzenlediklerini söyledi.

Depremzede çocuklarla birlikte otelde kalan tatilcilerin çocuklarını da gün boyu eğlendirdiklerini ifade eden Hotelin Görevli Hemşiresi Arzu Özcan: “Burada hemşire olarak çalışmaktayım. Yüzden fazla depremzedeyi burada ağırlamaktayız. Çocuklarıyla beraber psikolojik destek hedefli onlara gün içerisinde etkinlikler yaptırmaktayız” dedi.

“Allah razı olsun herkesten”

Deprem bölgesi Adıyaman’dan gelen bir depremzede ise: “Geçen ayın 12’sinde Adıyaman’dan ailece geldik. Çok sağ olsunlar bize çok ilgi duydular. Otelimizden memnunuz ve çocuklarımızla çok ilgililer. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah razı olsun herkesten. Güler yüzlüler. Biz buradan çok memnunuz. En azından acılarımızı biraz unutmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten” diye konuştu.