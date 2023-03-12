Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı’ya gelen depremzede çocuklar için açtığı çeşitli branşlardaki kurslarla çocuklar için moral ve motivasyon sağlayacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremlerden sonra Ağrı’ya gelen çocuklar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi koordinesinde çeşitli branşlarda eğitim verilmek üzere açılan kurslarla hayata yeniden dahil olacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olan Baykal Karataş, "Öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörümüz Abdulhalik Karabulut başta olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığının öncülüğünde depremzede vatandaşlarımızın çocuklarıyla alakalı, onları bu psikolojiden nasıl uzaklaştırabiliriz diye toplantı yaptıktan sonra sportif aktivitelerle bu çocukları hayata daha çabuk adapte edebiliriz diye düşündük. Bununla ilgili başta yüzme, basketbol, hentbol, futbol, akıl ve zeka oyunları gibi birçok sportif aktiviteyi bu kursların içerisine koyduk ve Ağrı ilinde depremzedelerimize sunduk. Velilerimizden çocuklarını göndermek isteyen 18 çocuk oldu. Çocuklarımız yüzme ve basketbolu seçtiler. Daha önceden birçok sosyal etkinlik yaptık ama ilk defa bu kadar manidar ve bu kadar iyi bir proje ile depremzede vatandaşlarımızın çocuklarını sportif aktivite ile buluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Depreme Gaziantep’te yakalanan Zeynep Su Çayır, kendilerine yönelik açılan kurstan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Depremin olduğu sabah okula gidecektik ama umutlarımız gitti, okul heyecanımız gitti. Yakınlarımız öldü. Şu an bile depremi hissediyoruz. Öğretmenlerimize ’Burada yüzme kursu eğitimi var mı?’ dedik, onlar da bizim için kurs açtı. Buraya geldiğimde çok heyecanlandım, hiç böyle heyecan yaşamamıştım" şeklinde konuştu.