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Polislerle halat çekme yarışması yapan çocuklar kazanmanın mutluluğunu yaşarken Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlik ekibinin dans ve oyunları ile eğlendiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesindeki pazar alanına kurulan çadır kentte yaşayan çocuklar, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlik ekibinin oyunları ile depremin acı yüzünü bir anda olsa unuttular.

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