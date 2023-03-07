Elazığ’da KYK yurdunda konaklayan depremzede çocuklar, polis ekipleri tarafından kurulan trafik parkurunda doyasıya eğlendi.

Elazığ’da KYK yurdunda konaklayan depremzede çocuklar, polis ekipleri tarafından kurulan trafik parkurunda doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi. Ahmet Kabaklı KYK Yurdu’nda kalan depremzede çocuklar için yurdun bahçesine trafik parkuru kuruldu. Parkurda çocuklar, polis ekiplerinin eşliğinde akülü araçlar sürerek bir yandan eğlendi bir yandan da trafik kurallarını öğrendi. Bazı çocuklar polis araçlarına ve motosikletlerine binerek büyük mutluluk yaşadı.

Oyun oynadığını ve eğlendiğini dile getiren Abdulkadir Ayabakan (9), "Polis ağabeyler beni motora, akülü arabalara bindirdi ve trafik kurallarını anlattı. Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Diğer çocuklar da buraya gelebilirler” dedi.

10 yaşındaki Berat Kevenç, “Trafik kurallarını öğrendik. Akülü arabaya, motosiklete bindirdiler. Onun için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki polisler var” diye konuştu.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu aktaran vatandaşlardan Yunus Nas ise "Trafik polislerimiz gelip burada eğitim verdi. Çocuklarımızı bilinçli bir şekilde yarınlara hazırlıyorlar. Büyük bir deprem oldu, Allah kimseye vermesin. Şuanda çocuklarımız psikolojik olarak çok kötü oldu. O yüzden buradaki çocuklarımızı bir nebze de olsa eğlendirmek için geldiler. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.