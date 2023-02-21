Deprem bölgesinden Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen çocuklar, oyun salonunda doyasıya eğlendi.

Deprem bölgesinden Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen çocuklar, oyun salonunda doyasıya eğlendi.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde bir yandan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken, evleri yıkılan depremzedeler ise çeşitli illere gönderilip otel, ev ve yurtlara yerleştiriliyor. Bu çerçevede deprem bölgesinden Bitlis ve ilçelerine gelen vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanırken, depremden etkilenen çocuklar ise unutulmuyor. Aileleri ile birlikte Tatvan ilçesine yerleşen çocukların temel ihtiyaçları dışında yaralarını sarmak ve eğlenmelerini sağlamak için harekete geçen Tatvanlı gönüllüler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Yaşam Alışveriş Merkezinde bulunan oyun salonunda etkinlik düzenledi. Aileleri ile birlikte oyun salonuna getirilen çocuklar tüm oyuncaklardan ücretsiz yararlanarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik yemek ikramı ve hediyelerin dağıtımının ardından sona erdi.

“Bastığım yer hâlâ sallanıyor gibi o korkuyu atamadım”

Çocukları ile birlikte Hatay’dan Tatvan’a gelen Emine Topal, yaşadığı korkuyu anlatarak, “Korkunç olay yaşadık. Allah bir daha hiçbir canlıya göstermesin. Hâlâ etkisindeyim ve bastığım yer sanki sallanıyor gibi. Bir şekilde buraya geldik. Buradaki insanlar çok yardımsever ve etkinlik çocuklara çok güzel bir moral oldu. Çünkü hepsi çok korkmuştu. Depreme uykudayken yakalandık ve o korkuyla kendimizi dışarıya attık. Benim evim yıkılmadı ama dışarıda kaldık. Birkaç gündür buradayız. Yıkılan ve çok kötü olan yerler var. Çok üzgünüm ve çok zor bir durum. Geri dönmeye korkuyoruz. Hâlâ bastığım yer sallanıyor gibi o korkuyu atamadım, aklıma mukayyet olmaya çalışıyorum. Buranın insanı çok iyi ve yardımcı da oldular. Şu an çocuklarım mutlu ya biz de mutlu olduk” şeklinde konuştu.

“Deprem olurken adeta cehennemi yaşadık”

Depremden çocukları ile birlikte çok etkilendiklerini dile getiren Ali Sürme de, etkinliğin çocuklar için çok güzel moral olduğunu belirterek, “Hatay’dan geliyorum, hayatımızı kurtardık. Bir şekilde hayat devam ediyor. Çok güzel bir etkinlik oldu ve çocuklar birazda olsa acılarını dertlerini attılar. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Deprem olurken adeta cehennemi yaşadık. Anlatılmaz ama yaşanması da çok kötü inşallah bir daha olmaz” diye konuştu.

“Araba yarışı oynadım ve gözlük takarak lunaparkı gördüm”

Ortamı çok sevdiğini dile getiren depremzede Emir Ali Sürme, “Hatay’da deprem olduğunda merdivenlerden düştüm ve alnımda yara oluştu. Sonra kuzenim bizi buraya getirdi. Buradaki ablalar ve abiler bize depremin etkisini unutmak için böyle etkinlik yaptılar. Burada çok eğlendim ve ortamı çok sevdim. Araba yarışı oynadım, sonradan gözlükle lunaparkı gördüm” şeklinde konuştu.

“Bitlis’teki gönüllü STK’lar olarak biz bu tür programları çok önemsiyoruz”

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin de, “Bitlis’te bulunan gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) olarak yaklaşık 100 depremzede çocuk ve ailelerine 2 saate yakın ücretsiz oyuncak reyonları açıldı. Bitlis’teki gönüllü STK’lar olarak biz bu tür programları çok önemsiyoruz. Gençlik merkezinde çok daha geniş çerçeveli olarak önümüzdeki günlerde bu programları tekrarlayacağız ki bu deprem psikolojilerini ne kadar azaltabilir ve onları ne kadar çabuk hayata adapte edebilirsek bizler için de iyi olacak” ifadelerine yer verdi.

Çocukların oyun salonundaki tüm oyun aletlerinden ücretsiz yararlandığını dile getiren öğretmen Sinan Kıranşal ise, “Depremzede kardeşlerimiz bugün Tatvan’da bulunan alışveriş merkezinde eğlence programına katıldı. Buraya gelen depremzede çocuklar, oyun salonunda her türlü oyundan ücretsiz faydalandı. Daha sonra bu işi yapan gönüllü arkadaşlarımız ile beraber öğle yemeği ikram edeceğiz. Ardından da çocuklara hediyeler verilecek. Allah hepimizi felaket ve musibetlerden korusun. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz” dedi.

Depremzede çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ifade eden Mesut Sönmez de, “Buraya gelen depremzede kardeşlerimiz oldu. Onlar için gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte ufak çaplı bir organizasyon yaptık. Oyuncak alanımız vardı ve çocukları oyuncaklara bindirdik. Balonlar vererek yemek ikramında bulunduk. Onların mutluluğuna ortak olabildiysek ne mutlu bize. Çok güzel bir ülkeyiz. İnşallah hep birlikte böyle dayanışma içerisinde olmaya devam ederiz” dedi.