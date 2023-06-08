Nevşehir’de depremzede öğrenciler için motosikletli Kapadokya turu düzenlendi.

Türk Riders Cappadocia Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen tur, Nevşehir Valiliği önünden başladı. Motosikletleri ile merkeze bağlı Kavak beldesindeki Recep Tayip Erdoğan İlkokuluna gelen kulüp üyeleri, burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederek motosikletleri hakkında bilgi verdi. Kulüp üyeleri daha sonra eğitimlerini okulda sürdüren depremzede çocukları da motorlarına alarak Kapadokya turu düzenledi. Kavak kasabasından başlayan tur, Uçhisar Kalesi’nde son buldu. Türk Riders Cappadocia Motosiklet Kulübü Başkanı Kenan Tekin, "Kulüp olarak ilimizde eğitim gören depremzede öğrencilerimize bir moral sürüşü düzenlemek istedik. Kavak kasabasında eğitim faaliyetlerine devam eden depremzede öğrencileri okullarının bahçesinden alarak, Kapadokya bölgesinde bir tur düzenledik. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Çok heyecanlı, çok keyifliler. Onlar için de moral oluyor. Biz de onlar kadar keyif alıyoruz” dedi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da, "Depremzede çocuklarımız için depremden bugüne kadar çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Türk Riders Cappadocia Motosiklet Kulübü de böyle bir etkinlik için bize başvurdu. Bu etkinlik de çok özel ve güzel oldu. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Motor ile Kapadokya turu atan Nisa Ak, “Daha önce ağabeyimin motoruna binmiştim, bu daha güzel” derken, Zehra Nur Teker de motor ile gezerken peribacalarını gördüğünü söyledi.