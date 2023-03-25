Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ta depremzede çocukların Ramazan ayını eğlenerek geçirmeleri için Mobil Sahne hazırladı. Bir ay boyunca her gün farklı bir bölgede kurulacak olan Mobil Sahne, Ramazan ayının ilk gününde çocuklara unutamayacakları bir ramazan coşkusu yaşattı.

Kahramanmaraş’ta depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerinde depremzede çocukları da unutmadı. Depremzede çocukların eğlenceli bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla Mobil Sahne Tırı hazırlandı. Ramazan ayının ilk gününde Beyoğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda kurulan Kardeşlik Sofrası Çadırının önünde çocuklarla buluşan Mobil Sahne gecenin eğlence kaynağı oldu. Çocuklar ve aileleri, iftar sonrasında sahnelenen Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu’nu izledi. Renkli görürlülerin ortaya çıktığı etkinliklerle, çocukların yüzünü yeniden gülmeye başladı. Mobil Sahne Tırı Ramazan ayı boyunca her gün Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Mobil sahnede iftar öncesi ve iftar sonrası olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde; maskot, yüz boyama, yarışmalar, animasyon, sihirbaz pandomim, balon show, çocuk tiyatroları, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve çocuk sinemalarıı gibi birçok aktivite bulunuyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler, Ramazan Bayramında gerçekleştirilecek “Rafadan Tayfa” gösterisiyle final yapacak.

181 etkinlik gerçekleştirilecek

Çeşitli kültürel ve sanat etkinliklerin düzenleneceği Mobil Sahne ile bir ay boyunca; 39 adet maskot, yüz boyama, animasyon, sihirbaz ve balon show; 64 gösterim çocuk tiyatrosu, 32 gösterim çocuk sineması, 32 adet Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu gösterimi, 14 adet Aşuk ile Maşuk gösterimi depremzede çocuklarla buluşmuş olacak.