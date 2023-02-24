Muğla Büyükşehir Belediyesi kente gelen depremzedelere yönelik farklı projeleri hayata geçiriyor. Ücretsiz servis, sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı gibi birçok farklı desteği hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak mobil etkinlik çadırı kurarak depremzedelerin yoğun olduğu Kredi Yurtlar Kurumu bölgesinde vatandaşlara çeşitli etkinlik fırsatları sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kente gelen depremzedelere yönelik farklı projeleri hayata geçiriyor. Ücretsiz servis, sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı gibi birçok farklı desteği hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak mobil etkinlik çadırı kurarak depremzedelerin yoğun olduğu Kredi Yurtlar Kurumu bölgesinde vatandaşlara çeşitli etkinlik fırsatları sunuyor.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği mobil etkinlik çadırında yaşıtlarıyla oynayan, farklı etkinliklerle keyifli vakit geçiren çocukların yüzleri gülüyor. Etkinlikler çerçevesinde haftanın her günü masa tenisi, satranç, oyuncak yapımı, el sanatları, resim gibi aktiviteler düzenleniyor.

Depremzede çocuklar, “Etkinliklerle depremin olumsuz etkilerini atıyoruz”

Büyükşehir Mobil Etkinlik Çadırı ziyaretçilerinden Malatyalı Kardelen Pektaş depremde evlerinin yıkıldığını, Muğla’nın misafirperverliğinden çok memnun olduklarını söyledi ve etkinlik çadırında biraz olsun çocuklarla vakit geçirerek deprem psikolojinden çıktıklarını belirtti. Malatya’dan geldiklerini belirten Bade Pektaş isimli çocuk ise evlerinin yıkıldığını ve o anların akıllarından çıkmadığını söyledi. Muğla’ya geldiklerinden beri biraz olsun rahat uyuduklarını söyleyen Bade Pektaş etkinlik çadırında oyunlarla biraz olsun depremi unuttuklarını da sözlerine ekledi.