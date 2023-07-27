Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’da iki yıldır düzenlediği ‘Evvel Zaman Masal Şenliği’nin üçüncüsü Hatay’da yapıldı. Asrın felaketinden en çok etkilenen Hatay’da, depremin çocuklar üzerindeki izleri birbirinden renkli masallarla silindi.

Pandemiden etkilenen çocuklara moral vermek hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlatılan ‘Evvel Zaman Masal Şenliği’nin üçüncüsü Hataylı afetzede çocuklar için düzenlendi. “Acil Durumlarda müşahhas Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” temasıyla düzenlenen şenlikte, Antakya Bursa Kütahya Konteyner Kenti, Reyhanlı Kuletepe Köyü, Defne Aknehir Köyü ve Samandağ Hızır Meydanı’nda 16 masal anlatıcısı, üç gün boyunca küçük depremzedelerle buluştu. Kökleri kültür dünyasının derinlerine, dalları ise geleceğe uzanan masallarla, afetzede çocuklara umut aşılandı.

Evvel Zaman Masal Şenliği sayesinde depremin yıkıcı psikolojik etkisinden uzaklaşan çocuklar, masalların renkli dünyasına yüzlerindeki gülücüklerle eşlik etti. Masal sahneleriyle renklenen etkinlikte atölyeler, obje ve çocuk tiyatrosu ile Karagöz gölge oyunu gösterileri de çocuklar tarafından beğeniyle takip edildi.