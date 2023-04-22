Sevilen oyuncu Lemi Filozof ve çocuk ozanı Onur Erol, Hatay’da depremzede çocuklarla bir araya gelerek hem oyunlar oynadı hem de şarkı söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de kurduğu Çadır Kentte bayramın birinci günü çocukları sevilen oyuncu Lemi Filozof ve eğitici şarkıların sahibi Onur Erol ile buluşturdu. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın bir arada kutlandığı Çadır Kentte çocuklar, Lemi Filozof ile oyunlar oynayıp, Onur Erol’un söylediği neşeli şarkılarla da coştu. Çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Program sonunda Lemi Filozof, "Lemi Abi ve Zuzi Uzay Macerası" adlı ilk çocuk roman kitabını Defneli çocuklar için imzaladı. Duygu paylaşan ünlü oyuncu Lemi Filozof, "Buradaki yardımların devam etmesini istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Defne’de canla başla çalıştığını gördük. Hem duygulandım hem de gururlandım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çocukların yüzünü güldürebiliyorsak bu bize yeter" dedi.

Hem dans eden hem şarkılar söyleyen minikler yaşadıkları kötü günleri bir nebze de olsa unuttu. Defne’deki çocuklarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Onur Erol, "Hüzünlüyüz ama burada çocukların yüzünü güldürebilmek içimize su serpti" diye konuştu.