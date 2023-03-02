Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, Hatay’da depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, Hatay’da depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Tırı ile Hatay’daki depremzede çocuklar hem bilimin eğlenceli haliyle tanışıyor hem de moral buluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da Bilim Tırını ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altay, depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için Hatay’da ihtiyaç olan her türlü belediyecilik hizmetlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, bir taraftan da çocuklara yönelik destek faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun depremden etkilenen 11 şehirde çocuklar için etkinliklerine devam ettiğini, Bilim Tırının da aynı gaye istikametinde depremzede çocukların moral ve motivasyonunu artırdığını ifade eden Başkan Altay, “Bilim Tırımız Hatay’ın Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Samandağ, Yayladağı ve Payas ilçelerinde çocuklarımızla buluştu. Yaptığımız çalışmaların amacı çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onlarda afetin etkilerini azaltmak. Onların mutluluğu her şeyin üstünde. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.