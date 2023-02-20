Depremzede çocuklar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5’inci sınıftan başlayıp 12’nci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

Depremzede çocuklar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5’inci sınıftan başlayıp 12’nci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

Depremzede çocuklara 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıma kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu kararına Türkiye İş Bankası destek verdi. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Eğitim Kurumlarımıza her yıl ortalama 120 öğrenci kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi de ülkemiz genelinde düzenlediğimiz sınavla belirliyoruz. Sınavımıza 4’üncü sınıfta okuyan, annesi ya da babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nitelikli eğitim almak için elverişsiz çocuklarımız katılabiliyor. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin hemen ardından depremden etkilenen çocuklarımız için de okulumuzun kapasitesi dâhilinde ek kontenjan oluşturduk. Daha fazla öğrenci almak için çabalarımızı sürdürüyor, mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşmak için derslik, yatakhane, yemekhane gibi alanlarımızda ve kadrolarımızda gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Okulumuzun imkânları elverdiği ölçüde öğrenci alınabileceğinden depremzede çocuklarımız da 21 Mayıs Pazar günü bulundukları illerde gerçekleştireceğimiz sınavımıza katılacak. Ancak depremzede çocuklarımız için bu, puan barajlı bir sınav olmayacak ve sınavın ardından onlar için kurumumuzdaki 8 yıllık tam burslu, yatılı eğitim yolculuğu başlayacak” dedi.