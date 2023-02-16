Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf depremzede çocuklar için topladığı oyuncakların dağıtımını yaptı.

Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf depremzede çocuklar için topladığı oyuncakların dağıtımını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde Gazipaşa’da esnaf Gökhan Kafadar geçtiğimiz günlerde depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatmıştı. Gazipaşa Arama Kurtarma ekibinde de yer alan gönüllü esnaf, çevresinde fazla çocuk oyuncakları olan, kullanılmayan oyuncaklarını vermek isteyen veya oyuncak bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarla iletişime geçerek depremzede çocuklar için oyuncak topladı. Gökhan Kafadar bugün de oyuncakların dağıtımını gerçekleştirdi. Psikolojik ve sosyal anlamda desteğe ihtiyacı olan çocuklar için bu kampanyayı düzenlediklerini belirten Kafadar ‘‘Depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek ve bu yarayı sarabilmek adına kampanyamız devam edecek" dedi.