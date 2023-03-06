Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yaşanan deprem felaketi sonrasında Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklar için Spor Şenliği düzenlendi. Şenliğe depremzede çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da şenlik alanını ziyaret ederek depremzede çocuklar ve aileleri sohbet etti.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yaşanan deprem felaketi sonrasında Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklar için Spor Şenliği düzenlendi. Şenliğe depremzede çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da şenlik alanını ziyaret ederek depremzede çocuklar ve aileleri sohbet etti.

“Yaralarımızı hep birlikte el ele saracağız”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Antalya Valimiz Ersin Yazıcı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda depremzede çocuklarımız ve ailelerimiz için düzenlenen spor şenliğine katıldık. Sayın Bakanımız ile birlikte depremzedelerimiz ile görüşerek isteklerini ve taleplerini dinledik. Yaralarımızı hep birlikte el ele saracağımız söyledik” dedi.

“Çocuklarımıza dört elle sarılmalıyız”

Geçen hafta deprem bölgesine gittiğini hatırlatan Rektör Özkan, “Yaşanılan afetin boyutu çok büyük. 10 il etki altında ama şehirlerdeki afeti gidip yerinde görünce zor bir durum olduğunu daha iyi anlıyoruz. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Depremi yaşayan insanlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza dört elle sarılalım ve onların yaralarını sarmak için elimizden gelenin fazlasını yapalım. Binalar devletimiz sayesinde bir şekilde onarılır ama önemli olan hem depremde hem de deprem sonrasında insanlarımızın yaşadığı zorluklardan kurtarılması ve depremzedelerimizin yaralarının onarılmasıdır” şeklinde konuştu.