Diyarbakır’da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve Yenişehir Belediyesi ekiplerince çadır kentte bulunan konteyner duvarlarına çocukların hayal dünyası grafiti ile yansıtıldı.

Diyarbakır’da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve Yenişehir Belediyesi ekiplerince çadır kentte bulunan konteyner duvarlarına çocukların hayal dünyası grafiti ile yansıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kentteki çocukların hayalleri konteynır duvarlarına yapılan grafitilerle (görsel sanat) yansıtıldı. Çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla Görsel Sanatlar Öğretmeni Sidar Akkaya koordinesinde Yenişehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerince duvarlara çizgi film karikatürleri çizildi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Sidar Akkaya, soğuk duvarları resimler çizerek renklendirip ısıttıklarını kaydetti.

Resim ekibi olarak günlerdir burada olduklarını ve canla başla çalıştıklarını belirten Akkaya, "Birçok birimde yer alıyoruz. Çocukların yaşam alanlarını güzelleştirmek adına bir nebze olsa psikolojilerini biraz rahatlatmak amacıyla resimler yapıp alanlarını güzelleştiriyoruz. Konteynırlara boyama yaptık, çocukları mutlu edecek çizgi film animasyonları karikatürlerini çizerek yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz birlikte bu süreci atlatmak"

Bu psikolojiyi herkesin yaşadığını dile getiren Akkaya, "Hepimiz kötü bir süreçten geçiyoruz. Hedefimiz birlikte bu süreci atlatmak, biraz zor olacak hala yaşıyoruz ama inşallah atlatacağız. 3 konteynır, 8 kişilik resim ekibi olarak boyadık. Duvar ve konteynırlar soğuk, ancak renklendirerek yüreklerinde renga renk hayaller kurdurabiliriz” ifadelerini kullandı.