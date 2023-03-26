Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelen depremzede ailelerin çocukları için sinema etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgelerinden Yüksekova ilçesine gelen aileler, kaymakamlıkça öğrenci yurtları ve evlere yerleştirildi. Yüksekova’da ailelerin her türlü ihtiyaçları karşılanırken, bu sefer de çocuklar için çeşitli etkinliler yapılıyor. Depremin travmasını üzerlerinde atabilmeleri ve moral bulmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda sinema etkinliği düzenlendi.

Aileleriyle gelen çocuklar, animasyon filmi izleyerek hem keyif aldılar hem de mutlu oldular.

Deprem bölgelerinden ilçeye gelen çocuklarla yakından ilgilendiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, "Öğrencilerimizin gözlerindeki yaşam ışığını güçlendirmek, hayata daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde adaptasyonlarını sağlama sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Eğitim camiası olarak bu konuda öğrencilerimizin okullarında eğitimlerine devam etmelerini sağlamanın yanında, sosyal etkinliklere de ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu vesile ile belli aralıklarla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.