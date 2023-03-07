Kütahya’da depremzede çocuklar için Sanat Etkinliği Atölyesi etkinliği düzenlendi. Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Engelsiz Hayat Topluluğu iş birliği ile yürütülenAfet Sonrası Yaşam Programı çerçevesinde, Kütahya Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Damcı ile Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak’ın katılımı ile, 4-5-6 yaş grubu depremzede çocuklar için ’Sanat atölyesi’ etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya’da depremzede çocuklar için Sanat Etkinliği Atölyesi etkinliği düzenlendi. Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Engelsiz Hayat Topluluğu iş birliği ile yürütülenAfet Sonrası Yaşam Programı çerçevesinde, Kütahya Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Damcı ile Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak’ın katılımı ile, 4-5-6 yaş grubu depremzede çocuklar için ’Sanat atölyesi’ etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Etkinlik sonrası depremzede çocuklarımızdan Emirhan’ın doğum gününü hep birlikte kutladık ve çocuklarımıza ikramlarımızı dağıttık. Kütahya Belediyemiz, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Engelsiz Hayat Topluluğu iş birliği ile yürütülen ASYA (Afet Sonrası Yaşam Programı) kapsamında, Kütahya Belediyesi Başkan Vekilimiz Abdullah Damcı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Keziban Çolak’ın katılımı ile 4-5-6 yaş grubu depremzede çocuklarımız için Sanat Atölyesi etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonrası depremzede çocuklarımızdan Emirhan’ın doğum gününü hep birlikte kutladık ve çocuklarımıza ikramlarımızı dağıttık. Yaralarımızı Birlikte Saracağız" denildi.