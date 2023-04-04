DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak toplama kampanyası gerçekleştirdi. İl genelinde yüzlerce çocuk depremzede kardeşleri için oyuncaklarını bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Düzce’den de bölgeye onlarca tır yardım gönderilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de farklı bir kampanya hazırladı. Bu çerçevede Düzce’de ki ilkokul ve ortaokullarda oyuncak paylaşma kampanyası başlatıldı. Okullardaki yüzlerce çocuk depremzede kardeşleri için harekete geçerek kendi oyuncaklarını kampanyaya bağışladı. Okullardan toplanan oyuncaklar tasnif edilmesinin ardından deprem bölgelerinde ki çocuklara gönderilecek.