Psikolog Aslı Özsoy Yücesan, depremzede çocuklara vinç, ambulans, polis ve lego gibi oyuncaklarının gönderilmesinde problem olmadığını belirterek, hayatın içinde olan ve gerçeği yansıtan her türlü oyuncağın çocuklara gönderilebileceğini belirtti.

Psikolog Aslı Özsoy Yücesan, depremzede çocuklara vinç, ambulans, polis ve lego gibi oyuncaklarının gönderilmesinde problem olmadığını belirterek, hayatın içinde olan ve gerçeği yansıtan her türlü oyuncağın çocuklara gönderilebileceğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken depremzede çocukların hayatın olağan akışına katılabilmesi için çeşitli illerin belediyeleri oyun, oyuncak ve kitap kampanyaları düzenlenmeye başladı. Çocuklara oyuncak gönderirken dikkat edilmesi gerekenleri vurgulayan Psikolog Yücesan, “Aslında şu anki travmatik durumlarında da bu oyuncaklarla oynaması kendilerini dışa vurumunu yani düşüncelerini ve duygularını aktarma biçimidir. Bu yüzden gerçeği yansıtan tüm oyuncaklar gidebilir” dedi.

Depremden etilenmiş çocuklara; vinç, ambulans, polis, lego oyuncakları gönderilebilir

Psikolog Aslı Özsoy Yücesan, çocuğun dilinin oyun olduğunu söyleyerek, hayatın içinde olan ve gerçeği yansıtan her türlü oyuncağın depremzedelere gönderilebileceğini belirtti. Depremden etkilenmiş çocuklara ambulans, vinç, asker, polis, lego gibi oyuncakların gönderilmesinde hiçbir problemin olmadığını ifade eden Yücesan, “Bunda herhangi bir problem yoktur; ambulans, vinç, asker, polis, lego ile bir sürü bina yapıp yıkabilirler. Çocuklar tekrardan bozup yeniden inşa edebilir. Oyun hamurları ve boyama kitaplarını kullanabilirler çünkü resimlerle de bu şekilde anlatabilirler durumları. Peluş oyuncaklar genel olarak çocuklar geceleri yatarken zaten peluş oyuncaklarına sarılırlar ve bu bir güven hissi verir onlara. Bol bol peluş oyuncaklar gönderebilirler. Çocukların normalde aslında günlük rutinlerinde oynadığı bir polis aracı mesela ya da bir ambulans aracı hayatlarından alınmasına şu an gerek yok. Aslında şu anki durumlarında travmatik durumlarında da bu oyuncaklarla oynaması kendilerini dışa vurumunu yani düşüncelerini ve duygularını aktarma biçimidir. Bu yüzden gerçeği yansıtan tüm oyuncaklar gidebilir” şeklinde konuştu.