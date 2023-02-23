Çayırova Belediyesi’nin örgü kursuna katılan kursiyerler depremzede çocuklar için atkı, bere, patik ve oyuncak örüyor.

Çayırova Belediyesi’nin örgü kursuna katılan kursiyerler depremzede çocuklar için atkı, bere, patik ve oyuncak örüyor.

Deprem felaketi sonrası Çayırova Belediyesi’nin yardım seferberliği sürüyor. Depremin ilk anından itibaren belediyenin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber edilirken, kursiyerler de depremzedelere el becerileriyle destek oluyor. Battaniye, eşofman takımı ören dikiş nakış kursiyerlerinden sonra örgü kursuna katılan kursiyerler de depremzede çocuklara atkı, bere, patik ve oyuncak örüyor.