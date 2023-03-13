Hafta sonunu Kahramanmaraş merkezde kurulan Mobil Oyun Parkurunda depremzede çocuklarla birlikte geçiren Başkan Yıldız’ın çocuklarla oyun oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezde oluşturulan Mobil Oyun Parkuru depremzede çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Her gün depremzedelerin yaşadığı farklı bir noktada kurulan Mobil Oyun Parkuru, bu hafta sonu Dulkadiroğlu İlçesinin Aksu Mahallesinde bulunan Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu’nun Bahçesinde çocuklarla buluştu. Yoğun ilgi gören oyun parkurunda yüzlerce çocuk hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak geçirdi.

Başkan Yıldız hafta sonunu depremzede çocuklarla geçirdi

Ahşap oyun grupları, mini golf, dart ve futbol gibi birçok oyun grubunun bulunduğu oyun parkuru, depremzede çocukların en büyük eğlencelerinden birisi oldu. Bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da oyun parkuruna gelerek çocuklarla buluştu. Kendisini büyük sevinçle karşılayan çocuklarla oyun oynayan Başkan Yıldız, çocuklara patlamış mısır de ikram etti.