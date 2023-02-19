Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da depremden etkilenen çocuklar, Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Dicle Gençlik Kulübü üyeleri tarafından moral ve motivasyon etkinliği düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da depremden etkilenen çocuklar, Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Dicle Gençlik Kulübü üyeleri tarafından moral ve motivasyon etkinliği düzenleniyor.

Bu defa etkinliğin durağı, Sümer Park ve Kent Meydanında kurulan çadır kentler oldu. Kulüp öğrencileri, Diyarbakır merkezli tüm çadır kentleri dolaşıp çocuk ve ailelerin hem fiziksel hem de psikososyal eksikliklerini gidermeyi hedefliyor.