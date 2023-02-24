Şahinbey Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’daki depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti için Bilim Tırını Adıyaman’a gönderdi.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’daki depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti için Bilim Tırını Adıyaman’a gönderdi.

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi depremde yakınlarını ya da evini kaybeden, depremden etkilenen çocukları da unutmadı. Şahinbey Belediyesi Adıyaman’da depremzede çocuklar için Bilim Tırı’nı çocuklarla buluşturdu.

“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Adıyaman’daki depremzedeleri ziyaret eden ve oradaki çocuklarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman şehrimize Bilim Tırımızı gönderdik. Depremden dolayı travma yaşayan çocuklar var. Çocukların bu travmadan kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Buradaki çocuklarımıza psikososyal destek olmak için Bilim Tırımızı göndererek onlara destek oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak Bilim Tır’ının yanı sıra çocuklarımıza boyama seti ve boyama kitabı da hediye ettik. Depremzede çocuklarımızın psikososyal sağlamlığını korumak ve onları depremden sonra günlük hayatın rutinlerine hızlı bir şekilde alıştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.