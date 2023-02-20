Aydın’ın Kuşadası ilçesine yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için yurt binasında anasınıfı oluşturuldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için yurt binasında anasınıfı oluşturuldu.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek olurken, afet bölgelerinden Aydın’a gelen depremzede vatandaşlar da yurtlara yerleştirildi. İl genelinde bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak için Aydınlılar ve kurumlar da seferber oldu. Bu çerçevede Kuşadası ilçesinde bulunan Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü’ne yerleştirilen depremzede çocuklar için Kuşadası İbrahim Zeki Emgin İlkokulu bünyesinde yurt binasında anasınıfı açılarak Psikososyal Destek Programı başlatıldı. Anasınıfında eğitim görecek olan çocuklara eğitimin yanı sıra psikolojik destek de sağlanacak.