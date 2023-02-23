Van Devlet Tiyatrosu tarafından depremden etkilenen Malatyalı çocuklar için ’Ağacın Kalbi’ isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından depremden etkilenen Malatyalı çocuklar için ’Ağacın Kalbi’ isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da Van Valiliğinin himayesinde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Van Devlet Tiyatrosu, 11 kişilik ekibi ve mobil sahnesiyle depremzede çocukların yanında oluyor. Beydağı konteyner kentinde sahnelenen ’Ağacın Kalbi’ isimli çocuk oyunu, depremden etkilenen çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bir saat süren oyunda çocuklar depremi unutarak keyifli anlar yaşadı.

Afetten etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını hedefleyen çocuk oyunları kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde sahnelenmeye devam edecek.

Ayrıca oyunun sonunda çocuklara çeşitli oyuncak da hediye ediliyor.