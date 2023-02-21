Mersin’de Kızılay ve Sayapark Alışveriş Merkezi iş birliğinde depremden etkilenen çocuklar için ’100Bin Gülücük: Bir kitap bir oyuncak’ kampanyası başlatıldı.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarında ilk kez deneyimleyecekleri faaliyetlere katılmalarını sağlayarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılında başlatılan ve projenin devam ettiği süre boyunca binlerce çocuğa ulaşan Sayapark AVM’nin ’100Bin Gülücük’ projesi, bu kez Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen çocuklar için tekrar hayata geçiyor.

Kızılay ve Sayapark Alışveriş Merkezi iş birliğinde depremden etkilenen çocuklar için başlatılan ’100Bin Gülücük: Bir kitap bir oyuncak’ kampanyası, çocukları kitap ve oyuncaklarla buluşturarak, depremin etkisini bir nebze de olsa hafifletmek ve yaraları sarmayı amaçlıyor.

Kampanya çerçevesinde ziyaretçilerin, alışveriş merkezinin zemin katında oluşturulan kumbara alanına kitap ve oyuncak desteğinde bulunabilecekleri bildirildi.