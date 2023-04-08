DÜZCE(İHA) – Deprem bölgesinde Düzce’ye gelen çocuklar hep birlikte çizgi film izleyerek bir an olsun yaşadıklarını unuttular.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Deprem sonrası Düzce’ye gelerek konaklayan depremzedeler yalnız kalmıyor. Düzce Belediyesi düzenlediği etkinlikle depremzede çocukları Çocuk Üniversitesinde ağırladı. Sinema salonunda çocuklar hep birlikte "Buz Devri 3" filmini izleyerek keyifli bir günü geride bıraktılar.