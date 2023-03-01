Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Polisevi ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Yurdu’nda kalan 80 depremzede çocuk ve ailesine Hacivat Karagöz Gölge Oyunu sergilendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Polisevi ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Yurdu’nda kalan 80 depremzede çocuk ve ailesine Hacivat Karagöz Gölge Oyunu sergilendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, deprem afet bölgelerinden kente gelerek Polisevi ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Yurdu’nda kalmakta olan 80 depremzede çocuk ile ailelerine psikolojik anlamda fayda sağlamak amacıyla Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Hacivat Karagöz Gölge Oyunu sergilendi. Oyunu izleyen başta çocuklar olmak üzere, izleyiciler keyifli vakit geçirdi. Ayrıca gösteri esnasında basit güvenlik tedbirleri, trafik güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.