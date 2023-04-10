Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından depremzede öğrencilere yönelik atölyeler gerçekleştiriliyor. Drama ve origami atölyeleri ile öğrenciler becerilerini ortaya koyarak duygularını ifade ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri önderliğinde çocuklar, yaş grubuna, ilgilerine ve isteklerine bağlı olarak atölyelere katılmakta depremi bir nebzede olsa unutarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Atölyeler arasında Oluşturucu Drama Atölyesi, Origami Atölyesi, Eğlenceli Fen Etkinlikleri Atölyesi ve Oyunla Sosyal Bilgiler Öğretimi Atölyesi yer alıyor. Atölyeler Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülüyor.

Depremzede öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık ve öğrencileri tarafından yürütülen drama ve origami atölyeleri ile öğrencilerin ayrı kaldıkları sınıf ortamlarını tekrar yapılandırmak, eğlenerek öğrenmek hedefleniyor. Drama atölyesi ile öğrenciler becetlerini ortaya koymakta, sağlıklı duygu sağaltımı ile düşüncelerini ifade ediyor. Origami atölyesi ile çocukların hayal dünyası gelişmekte ve uzamsal bakış açıları destekleniyor.

Eğlenceli deneyler yapıyorlar

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğru ve öğrencileri tarafından Eğlenceli Fen Etkinlikleri Atölyesi düzenleniyor. Laboratuvar ortamında öğrencilerin eğlenceli deneyler yapması ve bilimsel deneyimlerde bulunması hedefleniyor. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serpil Demirezen ve öğrencileri tarafından Oyunla Sosyal Bilgiler Atölyesi ile oyunların iyileştirici gücü ve sosyal bilgiler dersi etkinlikleri birleştiriliyor. Atölyelere katılan depremzede öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini görmek, ailelerinden geri bildirimleri olumlu yönde almak, çocukların gözlerindeki ışığın ilimle fenle yandığını görmek projenin anlamlı çıktıları arasında yer alıyor.